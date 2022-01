Decizie surprinzătoare: Preşedintele Armeniei a demisionat Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, si-a anuntat duminica demisia, o decizie surprinzatoare pe care a motivat-o prin incapacitatea prerogativelor sale in mare parte onorifice de a influenta politica interna si externa a tarii in aceste ”vremuri dificile”, relateaza agentiile internationale de presa. ”M-am gandit mult, si dupa patru ani de munca intensa am luat decizia de a parasi functie de sef al statului (…) Traim intr-o realitate in care presedintele nu se poate opune prin veto legilor pe care le considera paguboase pentru popor si Stat”, a mai justificat Sarkissian, in varsta de 68 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

