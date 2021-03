Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken și consilierul pentru securitate naționala al lui Joe Biden se vor întâlni saptamâna viitoare cu miniștrii chinezi de externe în Alaska într-o prima întâlnire de la sosirea noului președinte al Statelor Unite la Casa…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP, preluata de Agepres.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Foto: (c) KEVIN DIETSCH POOL / EPA Biden va fi insotit…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, prezentand prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden, potrivit AFP, potrivit AGERPRES. "Mai multe tari…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a afirmat vineri ca ”toate ipotezele raman pe masa” in ceea ce priveste originea pandemiei de COVID-19, dupa o misiune de o luna a unor experti mandatati de organizatie in China, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres.…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Presedintele american Joe Biden a susținut, la Departamentul de Stat al SUA, primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului. In discursul susținut pe 4 februarie, Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii, potrivit…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dat în judecata guvernul Statelor Unite din cauza deciziei fostului președinte Donald Trump de a o adauga pe o lista neagra care interzice investițiile americane, relateaza Business Insider.Administrația Trump a adaugat Xiaomi și alte opt…