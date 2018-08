Decizie socanta luata de sotul politistei criminale! Ce s-a intamplat la inmormantarea victimelor

Stiri pe aceeasi tema

- Politista de 33 de ani care s-a sinucis dupa ce si-a impuscat mama si copilul de 6 luni a fost inhumata miercuri la cimitirul din satul Tamasesti, comuna Balesti. Sute de persoane au fost alaturi de sotul indoliat si de familia aces...

- Constantin Lapadat, sotul politistei, nu era acasa in momentul producerii crimei. El va avea insa de dat explicatii cu privire la modul in care arma sa a ajuns in mainile sotiei, in conditiile in care pistolul avea un regim strict de pastrare la domiciliu si trebuia sa fie permanent ori sub lacat…

- Crima care a ingrozit astazi Romania ar putea capata o rasturnare spectaculoasa de situație! Adela Lepadat, polițista care și-a impușcat mama și bebelușul de 6 luni, dupa care s-a sinucis, ar fi comis unul dintre acte din greșeala, este parerea unora dintre specialiști. Caz extrem de socant intr-o…

- O femeie din Târgu-Jiu, polițista, si-a împuscat mortal mama, apoi s-a sinucis, în localitatea Balesti din judetul Gorj.Fiul de șase luni al acesteia a fot împușcat și el, fiind ranit grav. Bebelușul a murit în spital. Si fiul politistei, de numai sase luni,…

- Politista din localitatea Balesti, care lucra agent la TF Targu Jiu, si-a impuscat mortal mama cu arma sotului sau, politist si el, apoi s-a sinucis, dar nu inainte de a-i provoca fiului ei mai multe leziuni. IGPR precizeaza ca sotul femeii era politist in cadrul Postului de Politie comunal Matasari…

- O polițista din Gorj și-a ucis mama, pe care ar fi impușcat-o cu arma din dotarea soțului ei, care lucreaza la randul lui in Poliție. Dupa ce a comis crima duminica, femeia s-a sinucis cu aceeași arma. UPDATE 20:35: Polițista din Gorj care și-a ucis mama și apoi s-a sinucis se numește Adela Maria Lapadat.…

- Un copil roman in varsta de 1 an a fost impuscat in spate, in timp ce se afla in bratele mamei sale, pe o strada din Roma, victima fiind operata de urgenta si se afla internata in spital, medicii sunt rezervati in privinta starii bebelusului, informeaza cotidianul Corriere della Sera.

- Fostul președinte Traian Basescu, lider al Partidului Mișcarea Populara, a anunțat ca va preda ștafeta unei noi echipe de conducere a formațiunii, precizand ca, la cei aproape 67 de ani pe care ii are, a venit momentul sa faca un pas in spate