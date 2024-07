Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID) de pe langa Banca Mondiala a luat o decizie neașteptata in cazul Roșia Montana, suspendand provizoriu executarea hotararii prin care Gabriel Resources, acționarul majoritar al RMGC, a pierdut procesul impotriva Romaniei. Decizie favorabila pentru Roșia Montana ICSID a informat ca a inregistrat solicitarea Gabriel Resources de […] The post Decizie șocanta in cazul Roșia Montana. Gabriel Resources a obținut suspendarea provizorie a deciziei favorabile Romaniei appeared first on Puterea.ro .