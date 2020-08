Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi sunt acuzati de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de milioane euro .Curtea de Apel Constanta a decis ieri ca cei doi cetateni sarbi cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg…

- Cazul tanarului disparut in apele lacului Oașa, in urma cu aproape doua saptamani, ridica semne de intrebare, potrivit familiei acestuia. Sora tanarului a contactat alba24.ro și a transmis ca acesta ar fi fost ucis, iar cadavrul ar fi fost ascuns. Varianta inecului ar fi fost in opinia acesteia, doar…

- CHIȘINAU, 21 iul - Sputnik. Potrivit proiectului de lege aprobat de Parlament, a fost extins plafonul de varsta pentru tinerii fermieri care se incadreaza in programul de acordare a subvențiilor in avans – de la 35 la 40 ani. © Sputnik / Алексей НикольскийImportant pentru solicitanții de subvenții…

- CCR, decizie in cazul legii privind suspendarea executarilor silite Legea privind suspendarea executarilor silite în materie civila pe toata perioada starii de urgența și alerta pâna pe 1 septembrie este neconstituționala - au decis astazi magistrații CCR, admițând sesizarea în…

- Cazul șocant al fetei de 17 ani din Mehedinți incendiata de un barbat eliberat din penitenciar, deși avea la activ cinci acuzații de crima, continua sa suscute atenția opiniei publice. La cateva zile de cand tanara care a fost dusa in stare grava la spitalul Grigore Alexandrescu din București, cu arsuri…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Mitoc din judetul Botosani. Copilul a fost gasit fara suflare chiar de tatal sau, care se intorsese de la munca. Disperat, barbatul a sunat la 112, cerand ajutorul cadrelor medicale. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru reanimarea copilului, in…

- Judecatoria Sectorului 2 a anunțat in urma cu scurt timp o prima decizie in cazul morții dinamovistului Patrick Ekeng. Mihaiela Elena Duța, cea care trebuia sa-l resusciteze pe fotbalist, inculpata in dosarul Ekeng, a primit un an și 6 luni de inchisoare cu suspendare, dar și 60 de zile de munca in…