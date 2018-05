Tribunalul din Hunedoara a decis ca Marika Luca, asistenta medicala din Lupeni care și-a injunghiat mortal propriul fiu, sa fie cercetata sub control judiciar. Procurorii au adus-o pe femeie in fața tribunalului cu propunere de arestare preventiva, aceasta fiind, insa, respinsa. Instanța a dispus cercetarea ei pentru acuzația de omor in stare de libertate, insa hotararea nu este […] The post Decizie șocanta! Asistenta medicala care și-a ucis fiul a fost lasata in libertate! appeared first on Cancan.ro .