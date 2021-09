Stiri pe aceeasi tema

- Districtul scolar din Los Angeles, al doilea cel mai important din Statele Unite, a decis joi sa impuna tuturor elevilor cu vârsta de 12 ani si peste vaccinarea împotriva COVID-19 daca doresc sa frecventeze o institutie publica, relateaza AFP și Agerpres. Acest vot al responsabililor districtului…

- Cuba vaccineaza anti-COVID și copiii de la doi ani. Administratiile sanitare au inceput cu vaccinul Soberana 2, produs de institutul de stat Finlay, dar nerecunoscut de OMS. Administratiile au inceput pe 6...

- Joe Biden, presedintele SUA, dorește, potrivit Casei Albe, sa prezinte joi un plan „in sase parti” impotriva COVID-19, intr-un moment in care scolile se redeschid intr-o tara confruntata cu recrudescenta pandemiei, alimentata de varianta Delta, noteaza AFP. „Presedintele se va adresa joi americanilor…

- Autoritațile cubaneze au inceput luni sa vaccineze copiii ce au implinit 2 ani, o premiera mondiala, inainte de redeschiderea școlilor, relateaza Insider . Țara insulara cu o populație de 11 milioane de locuitori administreaza doua vaccinuri dezvoltate local, Abdala și Soberana, care nu au fost omologate…

- Israel a luat o decizie fara precedent, in lume: vor sa vaccineze elevii impotriva COVID-19 in timpul orelor de curs, odata cu inceperea noului an școlar, care ar trebui sa debuteze la data de 1 septembrie. Guvernul israelian a precizat ca vaccinarea anti-COVID-19 a elevilor se va face cu acordul parinților.…

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, a declarat vineri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a precizat ca nu exista condiții legate de varsta pentru vouchere, cel puțin in discuțiile tehnice, așa ca e posibil sa fie oferite și copiilor. „Nu…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si sotia sa, Jill Biden, vor primi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii, dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Reuters. ''Vom primi vaccinurile…

- Vaccinarea impotriva Covid-19 va deveni obligatorie „pana la jumatatea lunii septembrie” pentru toți membrii US Army, a anunțat luni, 9 august, ministrul Apararii, o decizie „puternic susținuta” de Joe Biden. Intr-o nota adresata angajaților Pentagonului, Lloyd Austin explica faptul ca ii va cere președintelui…