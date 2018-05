Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile.

Guvernul Spaniei a intervenit, miercuri, pentru a bloca drumul catre realegerea fostului presedinte separatist al Cataloniei, fortandu-i pe separatisti sa prezinte un nou candidat, pentru a putea forma un nou guvern.

Curtea Constitutionala a anulat, la randul ei, o lege votata saptamana trecuta in Parlamentul catalan,…