Decizie șoc a magistraților. Cercetat în libertate, deși și-ar fi omorât iubita în plină stradă Barbatul suspectat ca și-a omorat partenera pe strada, in fața unei pensiuni din Sinaia, și apoi a fugit beat la volan, deși avea permisul suspendat va fi cercetat in libertate. Din primele informații din ancheta, se pare ca femeia și barbatul s-au cunoscut pe internet și era pentru prima oara cand se vedeau. Cei doi […] The post Decizie șoc a magistraților. Cercetat in libertate, deși și-ar fi omorat iubita in plina strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

