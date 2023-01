Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23:45 – Se inchide E85! Incepand cu ora 00:00 se blocheaza integral circulația pe DN 2 E 85, pe raza județului Buzau -limita județul Ialomița – limita județul Vrancea, anunța ISU Buzau. UPDATE 23:40 Se ridica restricția de tonaj pentru DN 10 – DRDP Bz UPDATE 23:10 ,,DN2, km 137, intre Buzau și…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri seara, ca, din cauza zapezii viscolite, a fost inchisa circulatia pe mai multe sectoare de drum din judetele Vrancea si Buzau. UPDATE: "Din cauza ninsorii abundente, a viscolului si a vizibilitatii reduse (10 – 15 m), CNAIR si Politia Rutiera au decis, incepand cu ora…

- In urma unei decizii de ultima ora a Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI), la nivelul județului Buzau se vor inchide temporar circulației urmatoarele drumuri: 202 – Ramnicu Sarat -Puiesti 203A V-lea Ramnicului – Ghergheasa 203 – V-lea Ramnicului-Ziduri-Balaceanu 214A…

- Aproape toate drumurile și șoselele din tot județul Buzau sunt acoperite de zapada, fiind formate coloane intregi de mașini. Coloane de autoturisme s-au format, vineri seara, pe drumuri din judetul Buzau care sunt grav afectate de caderile de zapada, iar doua microbuze cu muncitori sunt blocate.Conform…

- Potrivit unei informari de ultima ora a Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI), un autobuz cu 25 de persoane la bord și 9 autoturisme au ramas blocate in nameți pe DJ 214 A, inttre localitațile Luciu și Rușețu. In zona, drumarii acționeaza cu un utilaj pentru deszapezirea…

- Zone din 25 de judete si municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 – 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Una dintre cele mai cautate informatii, pe internet, in primele zile ale anului este „cand incepe scoala in 2023", potrivit Google Trends. Motorul de cautare a remarcat cresteri cu peste 40- de la o zi la alta in cautarile pentru calendarul anului scolar 2022-2023. Prima zi de scoala din anul 2023 este…

- Ca urmare a incidentului feroviar survenit intre stațiile Sihlea – Gugești, in circulația trenurilor de calatori vor interveni urmatoarele modificari: In data de 01/02 decembrie 2022 trenul IR 1667 București Nord – Iași va circula ca și tren IR 12017 pe ruta Buzau (pl. ora 00:55) – Faurei – Barboși…