- Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIF), Alis Grasu, a explicat, pentru MEDIAFAX, cum a decurs interventia cadrelor medicale in cazul copilului de 3 ani care ar fi decedat dupa ce ar fi consumat, alaturi de parinti, shaorma. Ancheta interna la Serviciul de Ambulanta.

- Paronul restaurantului fast-food din Capitala in care ar fi consumat shaorma un copil de 3 ani inainte de a muri, a fost audiat, luni, de politistii din cadrul Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Anchete in Bucuresti, in cazul copilului de 3 ani care a murit dupa ce ar fi mancat shaorma, impreuna cu mama si tatal sau. Politistii i-au audiat pe parinti, iar patronul shaormeriei va ajunge si el in fata anchetatorilor.

- Paul Anghel, șeful ANPC, atrage atentia asupra produselor fast-food si ii sfatuieste pe consumatori ca atunci cand cumpara din magazinele sau restaurantele specializate astfel de produse sa se asigure ca vanzatorul este echipat corespunzator

- Un copil a murit si parintii au orbit, din cauza unei substante otravitoare care se afla in mancarea cumparata de la o shaormerie. Miercuri seara o familie au mers la un celebru fast-food din zona Vergului pentru a-si potoli foamea, au comandat 3 shaorma, au mancat linistiti, fara sa banuiasca vreo…

- Familia copilului mort dupa ce a mancat shaorma, marturii cutremuratoare. Filmul tragicelor evenimente VIDEOCei trei, mama, tatal si copilul, au mers la shaormeria din zona Vergului. Spre seara li s-a facut rau si au chemat ambulanta. Au primit medicamente si au ramas acasa, insa li s-a facut din nou…

- "In data de 16.05.2018, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost sesizat cu privire la faptul ca, in ziua de 15.05.2018, la ora 17.20, la Institutul National de Boli Infectioase 'Prof. Dr. Matei Bals' s-a produs decesul unui minor in varsta de 3 ani, ca urmare a unui stop cardiac, existand…

- Drama unei familii din București, care a fost distrusa dupa ce a mancat shaorma, a șocat intreaga Romanie, iar acum oamenii se gandesc de doua ori inainte sa iși comande acest preparat atat de iubit la noi. In urma cu puțin timp au aparut noi informații in acest caz cutremurator. In continuare, oficialii…