Decizie sângeroasă! Danezii vor UCIDE 15 milioane de nurci americane Danemarca va omori toate cele circa 15 milioane de nurci americane (vizoni) crescute pe teritoriul sau, din cauza unei mutații a Covid-19 transmisa deja la 12 persoane și care amenința eficiența unui viitor vaccin pentru om, a anunțat miercuri premierul Mette Frederiksen, potrivit AFP. Basescu IMPLORA autoritațile! E nevoie de MASURI DURE "Virusul care sufera mutații prin intermediul vizonilor poate crea riscul ca viitorul vaccin sa nu funcționeze cum trebuie (...) Este necesara uciderea tuturor vizonilor", respectiv intre 15 și 17 milioane de animale, a spus aceasta, intr-o conferința de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

