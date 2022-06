Stiri pe aceeasi tema

- Radio Chisinau, filiala a Radio Romania care emite in Republica Moldova, va putea emite avand in denumire toponimicul "Chisinau" dupa ce Consiliul General al Municipiului Chisinau a aprobat, marti, un proiect de decizie in acest sens. Anterior, acelasi consiliu respinsese proiectul de decizie inaintat…

- "Radio Chișinau iși va putea pastra numele cel puțin pentru inca doi ani", a dat asigurari primarul Chișinaului, Ion Ceban aflat intr-o vizita la Buzau (Romania).

- Anunțul vine dupa ce Consiliul Municipal Chișinau nu a mai extins permisiunea de folosire a numelui „Chișinau" pentru postul de radio romanesc, iar Ministerul de Externe de la București a transmis ca decizia este „nejustificata și nefundamentata, motivata pur politic".

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, aflat sambata la Buzau, a anunțat, intr-o conferința de presa organizata de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, ca a gasit solutia juridica prin care filiala Radio Romania din Republica Moldova sa poata continua in legalitate emisia sub denumirea…

- O decizie mai mult decat controversata a Consiliului General al Municipiului Chișinau (in frunte cu primarul pro-rus Ion Ceban), cea de a interzice postului Radio Chișinau de a folosi in denumire numele Capitalei Republicii Moldova, starnește reacția șefului Consiliului Județean, instituție care are…

- Consiliul de Administrație al Societații Romane de Radiodifuziune apreciaza calitatea actului jurnalistic, dar și modul in care standardele profesiei sunt respectate de catre echipa Radio Chișinau și se declara impresionat de reacțiile de susținere venite din partea factorilor de decizie, a presei și…

- Consiliul Municipal Chișinau, controlat de primarul prorus Ion Ceban, nu a mai extins, la finele lunii trecut, permisiunea de folosire a numelui „Chișinau" in denumirea postului de radio romanesc „Radio Chișinau", care este de deținut de Radio Romania Actualitați.

