Decizie radicală. Statul dublează pedepsele pentru evaziune fiscală Marcel Boloș a declarat ca nivelul amenzilor pentru evaziune fiscala va creste de cel putin zece ori, iar pedepsele se vor dubla. In prezent, pedeapsa pentru evaziune fiscala ajunge la 15 ani, se mai poate adauga un spor de 3 ani pentru forma continuata a infracțiunii, iar omorul simplu se pedepsește cu pana la 20 de ani, cel calificat cu pana la 25 de ani. Premierul preia legea in legislativ, iar parlamentarii din opoziție au la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzura. Daca moțiunea este adoptata, guvernul se prabușește; daca este respinsa, cabinetul merge inainte și legea este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi va asuma raspunderea in fata parlamentului pentru pachetul de legi care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala si cele pentru combaterea evaziunii. Premierul Marcel Ciolacu a spus la inceputul sedintei de guvern ca trebuie oprita cheltuirea haotica a banului…

- Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma fiscala. Anuntul a fost facut joi de premierul Marcel Ciolacu: „Imi voi pune mandatul pe masa in Parlament. Nu ma sperie nimic, nu voi ceda un milimetru, indiferent de presiunile celor din sistem”. El…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat ca Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscala și bugetara, ci iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului, ceea ce inseamna ca iși pune mandatul de șef al Executivului pe masa, in cazul in care Opoziția vine cu o moțiune de cenzura.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat in seara zilei de joi ca nu nutrește sentimente de afecțiune fața de membrii partidului liberal, și la fel de sigur este ca aceștia nu ii poarta afecțiune lui. Cu toate acestea, el subliniaza ca este esențial sa se abordeze și sa se rezolve problemele cu care…

- Așa cum estimau unii analiști economici, Guvernul și-a indulcit oferta fiscala, iar multe dintre temele lansate acum o saptamana-doua au disparut sau au fost calmate. Astfel, conform profit.ro, in timp ce pentru case de peste 500.000 de euro intențiile de impozitare s-au mai imblanzit, la mașini scumpe…

- Guvernul a trimis Corpul de Control la CSA Steaua, dupa ce gruparea „militara” a respins solicitarea FCSB de a disputa meciul cu Dinamo, programat, sambata, in epata a II-a a Superligii, in Ghencea. Corpul de Control va verifica daca legea și normele interne privind administrarea Complexului Sportiv…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ce masuri va lua Guvernul pentru prețuri mai mici la alimente.„TVA zero nu se poate. Comisia Europeana nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs. Cum nici o propunere sa nu mai platim curentul sau telefonul nu funcționeaza. Azi voi avea o discuție…

- De saptamina viitoare, Republica Moldova va incepe sa achiziționeze gaz mai ieftin. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Dorin Recean vineri seara, 26 mai curent, in plenul Parlamentului. Oficialul a venit sa ceara votul pentru prelungirea starii de urgența cu 60 de zile pe fundalul invaziei ruse…