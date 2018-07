Decizie radicala pentru stoparea pestei porcine! Judetul Constanta ar putea fi izolat

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina este o problema grava care priveste fermierii din judetul Constanta. Extinderea virusului la animale este un real pericol la adresa sanatatii oamenilor, cu riscul ca virusul sa ajunga in marile ferme, unde ar putea afecta grav economia judetului, dupa cum a precizat liderul CJC. Din aceasta…

- Preoții din localitațile județului Ialomița le vor vorbi enoriașilor in biserici despre pericolul pestei porcine. Asta dupa ce prefectul județului, Gigi Petre, i-a solicitat Preasfințitului Vincențiu, episcopul Sloboziei și al Calarașilor, sa discute cu preoții pentru ca aceștia, la randul lor, sa vorbeasca…

- Autoritațile județene și specialiștii din cadrul DSVSA Buzau au transmis o serie de recomandari de care populația trebuie sa țina cont in aceasta perioada, pentru a evita riscul de transmitere a bolii. Pesta porcina africana face din nou ravagii in mai multe ferme și gospodarii din țara, noi focare…

- Pentru a impiedica aparitia pestei porcine africane si in judetul Calarasi, autoritatile fac apel la oameni pentru a lua legatura cu medicii veterinari in momentul care li s eimbolnavesc animalele.

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Guvernul ia masuri pentru prevenirea pestei porcine: Pentru fiecare porc mistreț, mascul, vanat in zonele de risc, se acorda 65 de lei, Pentru femele, 400 de lei, potrivit unei hotarari a Executivului condus de Viorica Dancila, din ședința de Guvern de joi. Vanatorii mai primesc un stimulent financiar…

- Comercializarea porcilor in targurile din județul Vrancea, interzisa in aceasta perioada. Restricțiile au fost impuse de Direcția Sanitar-Veterinara Vrancea in contextul confirmarii pestei porcine africane in Tulcea și Satu Mare. Pentru a ține departe virusul de județul Vrancea, autoritațile sanitar-veterinare…

