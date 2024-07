Decizie radicală, la Dacia. Alte modele vor dispărea din fabrica de la Mioveni Dacia ia in calcul sa produca mașini și la uzina Renault din Bursa, Turcia daca va avea nevoie pe viitor de capacitați suplimentare, anunța conducerea constructorului auto. Dacia a anunțat ca muta producția lui Jogger la uzina din Maroc pentru a face loc la Mioveni noului SUV de clasa compacta Bigster care se prezinta in aceasta toamna. Modelele cu plus valoare mai mare sunt produse cu prioritate la Mioveni. Insa dupa Bigster care se va prezenta in toamna și se va vinde din 2025 vor urma alte doua modele de clasa compacta care vor aparea in 2026-2027 la care se adauga și un SUV de clasa mica,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia ia in calcul sa produca mașini și la uzina Renault din Bursa, Turcia daca va avea nevoie pe viitor de capacitați suplimentare, anunța conducerea constructorului auto, potrivit Realitatea Plus. Dacia a anunțat ca muta producția lui Jogger la uzina din Maroc pentru a face loc la Mioveni noului SUV…

- Sumele alocate pentru etapa a doua de inscrieri, organizata in perioada 22 iulie - 18 august 2024, sunt urmatoarele: persoane juridice - 240 de milioane de lei si Unitati Administrativ-Teritoriale (UAT) si institutiile publice buget de 120 milioane de lei.Potrivit sursei citate, inscrierile se realizeaza…

- Pana la finalul acestui deceniu, Dacia va lansa nu mai puțin de 3 modele noi. Primul dintre acestea va fi noul Bigster, un SUV compact care va fi noul etalon al marcii și care urmeaza sa fie lansat anul viitor. Un alt model nou ar urma sa fie noua generație Sandero, a carei lansare este programata pentru…

- Dacia are vantul in panze, iar asta este departe de a se fi terminat, scriu francezii de la Argus. Dupa sosirea lui Duster 3 restilizat și Spring in 2024, gama va fi extinsa cu Bigster in 2025. Acesta va fi urmat de un crossover break, de un SUV urban și de noul Sandero, care va […]

- Producatorul de la Mioveni a anunțat oficial ca a produs 1.000.000 de autovehicule cu motoare ce permit o alimentare mixta de benzina cu GPL. Dacia ofera aceste propulsoare pentru o parte din modelele sale inca din anul 2012, cand au fost implementate cu ajutorul inginerilor francezi de la Renault,…

- In luna aprilie 2024, au fost produse in Romania un numar de 50.814 autoturisme, o creștere de +50% fața de luna aprilie 2023, respectiv 33.879 unitați. Dintre acestea 27.594 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 23.220 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. In…

- Un comunicat facut public de Grup Renault Romania arata ca ,,de la 1 august, Alexandru Oprescu este noul director al uzinei și il va inlocui pe Philippe Nottez, care a condus cu succes echipele și activitațile uzinei, din 1 septembrie 2013. Philippe Nottez devine director al uzinei Renault STA Ruitz…

- ​Uzina HORSE Romania de la Mioveni va incepe producția motorului HR12, de 1,2 litri, care va echipa noul Duster, a anunțat compania. Renault anunța in 2022 o scindare, pentru a deveni mai eficienta, iar HORSE este una dintre companiile ce au rezultat din scindare. O parte dintre activitațile de la Dacia…