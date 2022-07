Decizie radicală în Afganistan: Facebook închide conturile instituţiilor media de stat, controlate de talibani Reteaua de socializare Facebook a anuntat joi ca a inchis conturile a cel putin doua media de stat afgane, invocand necesitatea de a se conforma legii americane care ii claseaza pe talibani printre organizatiile teroriste, relateaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

