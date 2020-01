Stiri pe aceeasi tema

- Diana Belbița a revenit in Romania, pentru a asiasta la o gala, ocazie cu care a declarat ca nu trece prin cea mai fasta perioada a carierei sale. "Nu voi lupta prea curand, dar sper sa revin in ring", a spus Diana Belbița pentru WOWbiz.ro. Diana Belbita a plecat DEFINITIV din Romania.…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania. Cu toate ca iubeste meleagurile tarii noastre, artista a decis sa mearga sa sustina concertele de Sarbatori peste hotare, tocmai in SUA.

- Cosmin Cernat, 44 de ani, se afla in Romania dupa ce a terminat filmarile la ultimul sezon din Exatlon. Cunoscutul prezentator TV a acordat un interviu pentru click.ro in care a vorbit despre viața sa din Republica Dominicana, dar și despre copilaria sa. Cosmin Cernat a amintit de mama sa care a murit…

- Cosmin Contra (43 de ani), selecționerul Romaniei, a luat decizia de a nu-l include in lot pe Andrei Burca (26 de ani, fundaș central), fotbalistul celor de la CFR Cluj, pentru partida cu Suedia. Romania - Suedia se joaca astazi, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi in format liveTEXT pe…

- Puterea de cumparare medie pe cap de locuitor este, in Romania, de 5.881 de euro, in timp ce suma medie pe care un european o are la dispozitie pentru cheltuieli si economii este de aproape trei ori mai mare, respectiv 14.739 de euro, reiese din datele unui studiu recent lansat de GfK si preluat de…

- Conform cercetarii 'GfK Puterea de Cumparare in Europa 2019', Romania ocupa locul 32 in clasamentul european al puterii de cumparare pe cap de locuitor, situandu-se astfel cu aproximativ 60% sub media europeana. La nivel national, Bucuresti conduce in clasament, cu o putere de cumparare medie/cap…