Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Stan, unul dintre cei mai admirați și iubiți burlaci din showbiz-ul romanesc a luat o decizie care ii va schimba viața radical. Multe dintre fanele acestuia au ramas uimite și chiar dezamagite de decizia acestuia.

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Deși a anunțat inițial ca nu va juca in meciul cu Canada din Fed Cup de la sfarșitul saptamanii, Simona Halep ar putea lua o decizie radicala. Romanca urmeaza sa ajunga in aceasta seara la Cluj, unde, potrivit TV Digi Sport, ar urma sa efectueze un tratament revoluționar pentru a-și ameliora accidentarea…

- Cursurile de etica si integritate academica pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii, incepand cu anul universitar 2018 - 2019.Citește și: Viorica Dancila, decizie BOMBA: Darius Valcov revine OFICIAL in Guvern Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa,…

- Negocierile din PSD pentru formarea Guvernului Dancila se fac sub asaltul procurorilor DNA, care in ultima saptamana au luat in colimator doi grei ai partidului. Miza cea mare o constituie Paul Stanescu, cel care ar trebui sa preia portofoliul de Ministru al Dezvoltarii și funcția de vicepremier.…

- Invitații Danei Chera, in cea de-a doua parte a emisiunii, au fost Oana Roman și Codin Maticiuc. "Doi oameni tineri despre care s-a scris in fel și chip. Eu cred de bine despre ei", a spus jurnalista. Aflata in premiera in cadrul unei emisiuni moderate de Dana Chera, Oana Roman a oferit informații…

- Vești bune pentru șoferii bulgari, dar și pentru mii de romani. Statul bulgar a luat o decizie radicala ce pare ca nu se va schimba in urmatorii doi ani. Bulgaria a fost atenționata de Comisia Europeana in legatura cu tunelurile de autostrada care necesita reparații serioase și mai mult de atat,…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.Criticile…