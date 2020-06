Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat premierul Ludovic Orban. Guvernul a decis sa redeschida bisericile pentru slujbe in interior cu o serie de…

- Starea de alerta va fi prelungita incepand cu 17 iunie, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern de marți, in care urmeaza sa fie aprobata Hotararea privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile.

- Guvernul va redeschide bisericile, spun surse liberale. Prevederea va fi inclusa in hotararea de guvern care va fi adoptata in sedinta Executivului. Marcel Ciolacu a transmis ieri ca PSD nu va vota actul...

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD, social democrații au decis sa modifice in Parlament documentul pentru prelungirea starii de alerta pe care il va elabora Guvernul sub forma unei Hotarari. PSD vrea „o stare de tranziție spre normalitate” pentru 15 zile, in care sa fie interzise achizițiile…

- Marcel Ciolacu a anunțat, luni, la sediul PSD, ca daca Guvernul condus de Ludovic Orban nu va cuprinde, in noul document pentru prelungirea starii de alerta, redeschiderea bisericile, actul va fi schimbat in Parlament, iar lacașurile de cult vor fi, din nou, redeschise.”Daca in starea de alerta…

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD, social democrații a decis sa modifice in Parlament documentul pentru prelungirea starii de alerta pe care il va elabora Guvernul sub forma unei Hotarari. PSD vrea „o stare de tranziție spre normalitate” pentru 15 zile, in care sa fie interzise achizițiile…

- Guvernul a aprobat modificarea Anexei 3 a hotararii privind starea de alerta, pentru a permite, incepand cu data de 1 iunie, relaxarea in mai multe domenii de activitate, conform masurilor adoptate prin Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta.Prim-ministrul Ludovic…