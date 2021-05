Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a participat sambata, 21 mai, in localitatea Balaușeri, la debutul Cavaranei vaccinarii in mediul rural in județul Mureș. Caravana a fost organizata cu sprijinul mai multor instituții, iar centrul de vaccinare a avut patru fluxuri cu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat dr. Raed Arafat, a participat astazi la startul Caravanei vaccinarii in mediul rural din județul Mureș. S-a utilizat centrul mobil de pregatire a populației și personalului de intervenție, iar vaccinarea a fost asigurata, voluntar,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat luni ca o eventuala deschidere a restaurantelor in proportie de 100% va presupune anumite conditii de acces, nefiind luata inca o decizie in acest sens.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a dezmințit, luni noaptea, ca instalația de oxigen a fost montata greșit la Spitalul „Victor Babeș” și de aceea s-a produs tragedia, lucru afirmat de fostul primar general, Gabriela Firea. „Nu. Nu a fost montata greșit. La un moment…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni, ca in 32 de judete sunt cresteri ale ratei de incidenta a infectarilor cu SARS-CoV-2 si este posibil ca in Bucuresti sa se ajunga la 7,5 la mia de locuitori. ‘Sunt judete care schiteaza cresteri mai mult decat altele.…

- Barbatul din Alba Iulia care l-a amenintat cu moartea pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost internat la Psihiatrie. Decizia a fost luata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea DIICOT. Raed Arafat a depus plangere la DIICOT dupa ce barbatul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot. Din acest motiv, toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina acestea…

