Decizie pentru milioane de utilizatori Facebook din România: Vor putea şterge datele colectate de site-uri terţe Facebook a anuntat marti ca cele doua miliarde de utilizatori ai sai din lumea intreaga vor avea de acum inainte acces la datele colectate de site-urile si aplicatiile terte cu posibilitatea de a le sterge, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Cautarile pe internet, cumparaturile online... Toti utilizatorii primei retele de socializare mondiale vor putea de acum inainte sa consulte aceste informatii, colectate de Facebook pentru a directiona anunturile publicitare si, cu ajutorul unui buton special, le vor putea sterge. Citește și: `Bai talent: nu-ți e rușine!`Fostul ministru al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

