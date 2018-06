Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa mențina, joi, interdicția dispusa lui Dan Diaconescu și ii interzic in continuare sa se exprime in presa sau in televiziune, decizia fiind definitiva.„Respinge ca nefondata cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate…

- Magistrații Curții de Apel București au admis, vineri, cererea avocaților lui Gabriel Popoviciu și vor trimite catre DNA o adresa prin care sunt solicitate lamuriri privind implicarea SRI in dosarul Ferma Baneasa, in care omul de afaceri a fost condamnat definitiv la șapte ani de inchisoare, scrie…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti i-au admis cererea omului de afaceri Sorin Strutinsky si obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Laura Codruta Kovesi, dar si modul in care SRI s-a implicat in dosarul in care acesta este judecat pentru fapte de coruptie, scrie Mediafax.

- Tudorel Filimon, Nea Popa din „La Bloc”, a primit o veste proasta de la judecatori. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti i-au respins acestuia si sotiei sale, Draguta Filimon, apelul prin care solicita anularea contractului de imprumut de la o societate de tip IFN. Acum ceva timp, actorul Tudorel Filimon…