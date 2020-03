Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, sâmbata, candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iașului, anunța Mediafax. Fostul social-democrat a fost susținut de 28 de membri, trei s-au abținut și doi au votat „împotriva”. Pentru președinția CJ Iași este susținut ministrul…

- Edilul Iasiului Mihai Chirica va candida pentru un nou mandat la primarie, din partea liberalilor, decizia fiind luata sambata seara in sedinta Biroului Politic Judetean PNL Iasi. Chirica va primi postul de prim-vicepresedinte al filialei judetene, au mai decis liberalii. Din cei 33 de membri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu se va opune sustinerii candidaturii la functia de primar al municipiului Iasi a lui Mihai Chirica, fie ca independent, fie ca membru PNL si ca acesta „nu mai are nicio treaba cu PSD”.

- Rares Bogdan a declarat, intr-o interventie la Radio Iasi, ca nu exista inca o decizie privind candidatura lui Mihai Chirica din partea PNL la Primaria Iasi si ca va exista un vot in Biroul Permanent National al partidului pe aceasta tema. "Aseara (joi seara – n.r.) am stat cu Ludovic Orban doua ore…

- Candidatul USR pentru Primaria Iasi, Cosette Chichirau, vrea o alianta locala cu partidele de dreapta pentru a-l invinge pe Mihai Chirica, aflat cu un picior in PNL. Chichirau spera ca liderii PNL Iasi nu vor accepta decizia conducerii centrale de a-l transfera pe Chirica. Alianta USR-PLUS va anunta…

- Candidatul PLUS la Primaria Iași, Liviu Iolu, ii recomanda liderului PNL, Ludovic Orban, ca daca tot l-a luat pe Mihai Chirica sub aripa PNL pe motiv ca a fost ”opozantul lui Dragnea”, sa aduca in PNL și alți foști opozanți ai lui Dragnea precum Victor Ponta, Mihai Tudose sau Marian Oprișan.Citește…

- USR si PLUS organizeaza, duminica dimineata, o dezbatere publica la Iasi si, in cel mult o saptamana, vor anunta candidatul comun pentru primaria municipiului, a declarat joi, pentru News.ro, coordonatorul PLUS pe regiunea de nord-est, Liviu Iolu, propus pentru candidatura la Primaria Iasi. El a…