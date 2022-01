Decizie: Novak Djokovic nu va fi expulzat din Australia Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la Melbourne, informeaza cotidianul L’Equipe, citat de Agerpres. Cazul sau a fost amanat pentru luni dimineata, la ora locala 10:00, cand va fi luata o decizie in privinta intoarcerii sau nu in Serbia. Avocatii liderului mondial au termen pana sambata la ora 14:00 pentru a prezenta noi elemente la dosar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apelul la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia pentru Novak Djokovici va fi judecat luni, iar pana atunci numarul 1 mondial va ramane la Melbourne. Judecatorul Anthony Kelly a decis se dea hotararea finala luni, la ora locala 10.00, atunci cand se va afla daca jucatorul va ramane in Australia…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, care a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara, a obtinut o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat, urmand sa ramana pana luni la Melbourne, informeaza cotidianul…

- Novak Djokovic, care a depus joi o acțiune in justiție impotriva deciziei autoritaților australiene de a-i anula viza, a obținut o amanare. Deocamdata, numarul 1 mondial nu va fi expulzat din țara și va ramane pana luni la Melbourne, anunța L'Equipe.

- Apelul la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia pentru Novak Djokovici va fi judecat luni, iar pana atunci numarul 1 mondial va ramane la Melbourne, noteaza news.ro. Judecatorul Anthony Kelly a decis se dea hotararea finala luni, la ora locala 10.00, atunci cand se va afla daca…

- Novak Djokovic a fost anunțat ca i-a fost respinsa viza și a fost rugat sa paraseasca Australia în cursul zilei de joi, anunța The Age. Presa australiana a precizat ca avocații liderului mondial sunt în proces de contestare a deciziei, dar șansele ca sârbul sa participe la Australian…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, apare pe lista publicata de organizatori pentru Australian Open, chiar daca pentru intrarea în Australia este nevoie de vaccinul anti-Covid. În același timp, fostul lider mondial, Serena Williams, nu se afla printre jucatoarele ce vor participa la primul…

- Mai multe restricții anti-COVID sunt relaxate in Melbourne, ceea ce inseamna ca Openul Australiei se va putea disputa cu tribunele pline. Oamenii pot merge in cafenele, insa maștile raman obligatorii in spitale și in transport. Stadioanele pot reveni la capacitate maxima, deoarece autoritațile…

- Novak Djokovic, numarul 1 ATP, se numara printre marii sportivi ai lumii care prefera sa nu promoveze vaccinarea anti-COVID-19. De curand, sarbul a fost din nou intrebat daca si-a administrat serul, insa a precizat ca aceasta intrebare este deranjanta. Mare jucator de tenis s-a pozitionat impotriva…