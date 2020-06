Stiri pe aceeasi tema

- Decizie șoc la Tribunalul din Cluj. Șase tineri acuzați de proxenetism au ieșit de dupa gratii. Ieri seara au fost eliberați ultimii doi, dupa ce magistrații au decis ca aceștia sa fie plasați in arest la domiciliu. Sub motivația ca barbații nu reprezinta un pericol social, instanța a dispus masuri…

- Propunerea prof. dr. Theodora Benedek pentru efectuarea voluntara și gratuita a testelor Real Time PCR pentru personalul didactic și elevii targumureșeni implicați in examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat – dezbatuta joi, 28 mai 2020 in cadrul ședinței Consiliului Local Targu Mureș – a intampinat…

- Femeia care a contestat in instanta Ordonanta Militara nr. 3 pe motiv ca persoanele peste 65 de ani sunt discriminate a pierdut procesul deoarece, arata magistrații Curții de Apel București, masura nu afecteaza drepturile batranilor, ci ii protejeaza, in condițiile in care ei constituie o categorie…

- POL va merge la alegerile locale, pentru funcția de președinte al CJ Mureș, cu Ovidiu Radian Vasu. Concret, Vasu a obținut 77% din voturile exprimate, in timp ce contracandidata lui a fost susținuta de 23% din „oamenii liberi” care au participat la vot, anunța AgendadeMures.ro . Doresc sa le mulțumesc…

- Echipa Partidului Oamenilor Liberi l-a desemnat miercuri, 22 aprilie, prin vot online, pe Ovidiu Radian Vasu, drept candidat din partea ”oamenilor liberi” la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. Ovidiu Radian Vasu a obținut 77% din voturile exprimate, devansandu-și astfel contracandidata,…

- Targumureșeanca Veress Beata și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș din partea Partidului Oamenilor Liberi (POL). Anunțul a fost facut, in urma cu cateva zile, in cadrul emisiunii ”Agenda de Mureș”, realizata și moderata de jurnalistul Adrian Giurgea.…

- Președintele Klaus Iohannis a facut o declarație de presa dupa acordul semnat intre M.A.I. si Biserica Ortodoxa Romana pentru sarbatorile pascale. „Astazi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita și din pacate nu avem niciun motiv de relaxare. Avem intre timp peste 7200 de cazuri infectate.…

- Decizie drastica luata de patronul FCSB Gigi Becali. Acesta va reduce salariile jucatorilor sai, a anunțat Becali la ProSport. Patronul vicecampioanei spune ca nu isi permite sa plateasca salarii de 15.000-20.000 de euro, in conditiile in care toate competitiile sunt suspendate, iar veniturile sunt…