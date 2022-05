Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan și fostul ei soț, Emanuel Necatu s-au casatorit dupa doar doua luni de relație, iar aceștia au divorțat la doar cinci luni de la marele eveniment. Cantareața susține ca s-a grabit in privința casniciei, motiv pentru care a decis sa se separe de fostul ei partener. Artista a marturisit…

- In timp ce Vali Nebunu iși continua afacerile - in Irlanda, conform unor surse -, iar Poliția Romana il cauta prin Sectorul 4, judecatorii au respins definitiv și ultima cerere de modificare a condamnarilor date in dosarul de trecere frauduloasa a frontierei.

- 60 de percheziții au fost efectuate in dosarul achiziționarii blanchetelor pentru pașapoarte, anunța Procuratura Anticorupție. In rezultat, au fost reținute și audiate 13 persoane, acestea fiind plasate in izolatorul de detenție preventiva al CNA și DP Chișinau.

- Celebrul Ciocolata, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai comunitații gay din Romania, a suferit un atac cerebral la scurt timp dupa ce ar fi fost batut. Acesta a fost acuzat ca a distrus probe dintr-un dosar al lui Nuțu Camataru și a fost urmarit internațional dupa ce a furat un portofel.

- Acuzat ca a talharit un jurnalist, Fulgy de la Clejani a avut parte de o surpriza de proporții: instanța i-a ridicat restricțiile care il țineau „inchis” in București, dispunand sa fie judecat in stare de libertate.

- Este sau nu Raed Arafat, șeful DSU? Curtea de Apel Alba Iulia a motivat o decizie cu implicații asupra actelor emise in pandemie Curtea de Apel Alba Iulia a motivat incheierea din 28 martie 2022, prin care a stabilit ca Raed Arafat nu are calitatea de reprezentant al Departamentului pentru Situatii…

- Astazi este o zi mare pentru bețiva care a omorat cu mașina doua fete aflate pe trotuar Judecatorul a incercat sa scape de dosar, insa șefii l-au obligat sa ia o decizie Marcela Leonte, șoferița beata, este libera, pe strazi

- Hotarare neașteptata in cazul dosarului lui Alex Bodi! In urma cererii facute de afacerist și ceilalți inculpați din dosar, magistrații au constatat nereguli in rechizitoriul emis pe 1 aprilie 2021, astfel ca oamenii legii i-au cerut procurorului sa indice concret actele de executare din cuprinsul fiecarei…