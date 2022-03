Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și iubita lui traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi indragostiți au avut parte de mai multe vacanțe exclusiviste impreuna in toata aceasta perioada. Afaceristul a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa ce s-ar fi speculat ca iubita lui a platit vacanța. Iata…

- In urma „scandalului” de la Eurovision, Cezar Ouatu a oferit o prima reacție. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a clarificat care a fost motivul pentru care alaturi de Mihai Alexandru s-ar fi certat cu juratul Cristian Faur.

- Irina Lepa și-a ingrijorat toți fanii, dupa ce a postat o fotografie cu perfuzia in mana pe rețelele de socializare. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit de ce a avut nevoie de ajutorul medicului, dar și cum se simte.

- Sensy formeaza un cuplu cu iubitul ei de mai bine de șase ani, iar cei doi au planuri mari de viitor. Celebra influencerița a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca anul viitor va avea loc nunta și ca iși dorește foarte mult sa devina mamica.

- Alex Bodi se bucura de o victorie in cadrul procesului in care este judecat alaturi de alți inculpați pentru trafic de persoane și șantaj. Dupa infațișarea de ieri de la Tribunalul Dolj, instanța a luat o hotarare in favoarea afaceristului. Avocatul sau a facut anunțul.

- Dupa desparțirea de Daria Radionova, Alex Bodi are și o prima reacție la Antena Stars. Afaceristul a transmis cateva cuvinte in urma separarii sale de rusoaica cu care se impaca in urma cu doua luni.

- Alex Bodi a cazut prada hackerilor! Afaceristul a dezvaluit, pentru Antena Stars, problemele de care are parte in ultima perioada, in mediul virtual. Se pare ca fostul soț al Biancai Dragușanu a descoperit mai multe conturi false care se folosesc de identitatea lui, cu intenția de a caștiga foloase…