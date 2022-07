Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței dezminte informațiile aparute in spațiul public referitor la sancționarea companiilor pe piața produseloe petroliere. In acest sens, instituția anunța ca nu exista inca o decizie, iar actul administrativ este „la etapa de pregatire”.

- Liderii clanului Duduianu care au incercat sa-l execute in stil mafiot pe ucigașul lui Emi Pian au lipici la judecatori. Eliberați din arest și plasați sub control judiciar, Ciprian și Grațian au obținut un nou bonus de la instanța.

- Guvernul Ungariei iși va asuma puteri speciale odata cu instaurarea starii de urgența, pentru a putea raspunde mai rapid provocarilor create de razboiul din Ucraina. Imediat dupa ce miniștrii noului cabinet al lui Viktor Orban au depus juramantul, in Ungaria a fost decretata Stare de Urgența, premierul…

- Pompierul care și-a cautat dreptatea la tribunal, deschizand mai multe procese - printre care și cel in care a obținut anularea obligativitații purtarii maștii in spațiile publice - a primit un „cadou” inedit in dosarul cu Raed Arafat și alți șefi.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare si fratele sau, fostul parlamentar Alexandru Mazare, condamati la noua ani de inchisoare, respectiv trei ani de inchisoare, au facut cerere la penitenciarele unde sunt incarcerati pentru a fi prezenti la inmormantarea mamei lor. Cererea urmeaza sa fie analizata…

- Arestat la domiciliu pentru ca a participat la o tentativa de omor in stil mafiot, un coleg al polițistului BCCO Robert Badea a reușit sa obțina permisiunea de a merge la serviciu. Și nu opt ore pe zi, ca alții, ci 11 ore - semn ca acesta se dedica in totalitate meseriei.

- Acuzat ca a talharit un jurnalist, Fulgy de la Clejani a avut parte de o surpriza de proporții: instanța i-a ridicat restricțiile care il țineau „inchis” in București, dispunand sa fie judecat in stare de libertate.

- Justitia din Turcia a decis joi, fara surpriza, sa trimita in Arabia Saudita dosarul mortii lui Jamal Khashoggi, jurnalist saudit asasinat in octombrie 2018 in cladirea consulatului saudit de la Istanbul. Dupa anunt, logodnica lui Khashoggi, Hatice Cengiz, a spus ca va atac decizia in apel. Ea este…