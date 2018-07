Decizie neașteptată în cazul bărbatului acuzat că și-a violat fiica Barbatul de 43 de ani din Balteni, acuzat ca și-a violat fiica, timp de un an, va ramane in arest. Hotararea definitiva a fost stabilita marți, la Tribunalul Gorj. Instanța a respins contestația formulata de inculpat impotriva deciziei Judecatoriei Targu-Jiu, care a dispus arestarea sa pe o perioada de 30 de zile. „Respinge contestația ca nefondata. Obliga contestatorul la 80 lei cheltuieli judiciare statului. Definitiva”, au decis judecatorii. Fiica sa de 14 ani, din Balteni, susține ca a fost violata de acesta, timp de un an. Oribila fapta ar fi avut loc in casa barbatului care divorțase…… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O decizie finala in cazul barbatului de 43 de ani, din Balteni, acuzat ca și-a violat fiica, timp de un an, va fi stabilita marți. Acesta va ieși din arestul IPJ Gorj pentru a fi prezentat in fața magistraților Tribunalului Gorj, dupa ce a contestat hotararea Judecatoriei Targu-Jiu, prin…

- "PNL a reușit sa faca dreptate cetațenilor din Sectorul 4! Partidul Național Liberal Filiala Sector 4 a obținut in prima instanța anularea taxei de salubritate impusa in mod nedrept de catre Adiministrația Baluța și Alianța PSD-ALDE-PMP-PPUSL. Ne așteptam ca Primarul și acoliții sai…

- Felix Cristian Bisca, zis Bimby, in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost ucis in noaptea de 2 spre 3 septembrie 2017 in plina strada cu un cutit tip baioneta. Criminalul a fost trimis in judecata pentru omor si condamnat definitiv la 12 ani de inchisoare.

- Tanarul de 28 de ani, condamnat in luna decembrie a anului 2014 la opt ani de inchisoare pentru viol, a cerut, ieri, liberarea condiționata. Acesta a contestat decizia Judecatoriei Targu-Jiu, care i-a respins acțiunea, insa nici la Tribunalul Gorj nu a primit vestea pe care o aștepta. ”Respinge,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, definitiv, solicitarea celor de la Gerom Internațional in ceea ce privește licitația pentru stalpii hidraulici de la Complexul Energetic Hunedoara. Oficialii societații comerciale au aratat ca firma care și-a adjudecat contractul nu il poate onora, dar și faptul…

- Cererea de intrerupere a executarii pedepsei formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a fost respinsa definitiv, transmite News.ro . ICCJ a respins contestatia lui Visinescu fata de decizia Curtii de Apel Bucuresti, care nu i-a admis cererea de intrerupere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, ca nefondata, contestatia formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, impotriva deciziei prin care i-a fost respinsa cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, informeaza…