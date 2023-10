Plafonarea RCA a fost prelungita, la inițiativa Ministerului de Finanțe cu inca 3 luni.Prețurile RCA nu vor crește, in urma unui proiect al Ministerului de Finanțe, condus de Marcel Boloș, care a fost aprobat in ședința de guvern. Daca guvernul nu ar fi luat aceasta decizie, prețurile la RCA ar fi crescut dupa 10 octombrie. „In contextul in care sute de mii de șoferi raman fara polițe la finalul anului, era vitala protejarea consumatorilor și menținerea accesibilitații asigurarilor auto. Tarifele RCA pot varia semnificativ de la o companie de asigurari la alta, iar uneori aceste tarife pot deveni…