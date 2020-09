Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat miercuri un amendament crucial legat de modul in care Romania poate folosi banii europeni din Fondul pentru tranziție justa, adica bugetul special dedicat modernizarii industriei poluatoare in vederea aplicarii politicii ecologiste Green Deal. Un amendament inițiat de mai…

- Parlamentul European a votat crearea unui fond pentru finanțarea celor mai afectate regiuni de trecerea catre o economie verde. Printre domeniile care vor putea primi finanțarea sunt și cele care implementeaza proiecte pe gaze naturale iar zonele afectate din Romania de trecerea la resurse mai puțin…

- Guvernul platește peste 1,33 de miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru plata cheltuielilor curente (facturi, salarii, mici proiecte locale) pentru 2.858 de localitați, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii. Decizia a fost luata in ședința de guvernului de joi, 10 septembrie.…

- In varsta de 45 de ani, candidatul PRO Romania la Primaria comunei Garda de Sus, este casatorit, are un baiat și activeaza in mediul privat, ca administrator al unei societați comerciale. S-a implicat in politica pentru a le oferi locuitorilor acestei frumoase așezari din Munții Apuseni șansa de a trai…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, acum doua zile, la Mihalt, in judetul Alba, ca, prin viitorul Program National Strategic, fermierii vor fi stimulati sa intre in cooperative pentru a-si putea vinde produsele. „Asistam cu totii la un fenomen paradoxal. Desi fermierii…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Comuna cu cele mai multe tractoare din Romania: Parada a utilajelor in așteptarea ministrului Agriculturii Nechita-Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, se afla astazi, intr-o vizita de lucru in comuna Mihalț, județul Alba. Locuitorii comunei susțin ca…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, avand in vedere ca Romania are garantia, in urma deciziei Consiliului…

- Parlamentul European a adoptat miercuri seara, in ciuda opoziției europarlamentarilor din Romania și din alte state din Europa centrala și de est, o noua legislație (pachetul de mobilitate) aplicabila transportatorilor de marfa din UE, potrivit unui comunicat al PE. Legislația schimba radical regulile…