Stiri pe aceeasi tema

- Bisericile vor fi inchise de Paste din cauza coronavirus. Vezi solutia BOR pentru a putea fi ascultata slujba de Inviere Toate bisericile vor fi inchise de Paste din cauza pandemiei de coronavirus. Anuntul a fost facut, miercuri, la Romania TV , de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile…

- Ca in fiecare sambata din Postul Mare, in toate bisericile se face pomenirea mortilor. Oamenii aduc cosuri cu bucate de post pe care le dau de sufletul celor plecati intr-o alta lume. Insa zilele trecute au fost instituite niste masuri speciale de protectie impotriva coronavirusului, iar oamenii ar…

- Intr-un mesaj oficial, Biserica a precizat ca se va adapta treptat și responsabil, in funcție de evoluția situației, la realitatea dictata de actuala criza medicala, ca toate instituțiile importante din țara, respectand strict reglementarile autoritaților medicale."Discernamantul moral, grija fața de…

- In al doilea rand, PNL a sacrificat votul in doua tururi la primarii. Era cea mai importanta masura pe care ar fi trebuit sa o ia pentru a curata administratia publica locala de retelele de bani si putere cimentate in ultimele decenii. Liberalii au amagit publicul cu asumarea raspunderii si apoi, in…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat ca exista mai multe variante in ce priveste organizarea congresului social-democratilor: un congres mai restrans, unul "digital" sau chiar o amanare a acestuia pana ce pericolul coronavirusului va trece. El a mentionat ca inca nu a fost luata o decizie…

- Antreprenorii care sunt in cautarea unor noi spații de birouri pentru business-urile pe care le conduc sunt extrem de avantajați in prezent de numeroasele oportunitați pe care le au la dispoziție. Din fericire, in Romania s-a construit extrem de mult in ultimii ani, tocmai pentru ca numarul corporațiilor…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat, marți, ca nu exclude varianta ca PSD sa nu participe la ședința de investire a guvernului Orban. O decizie in acest sens va fi luata dupa ce se vor termina audierile ministrilor in comisiile de specialitate.Deputatul PSD Daniel Suciu susține ca desemnarea…

- Mii de oameni au participat luni la slujba de Boboteaza care a fost oficiata la Iași de Inaltpreasfințitul Teofan. Dupa ce mitropolitul Moldovei și Bucovinei a sfințit apa din cele 11 butoaie, credincioșii s-au imbulzit pentru a lua agheasma. Unii dintre ei au profitat de aglomerație și au rupt ramuri…