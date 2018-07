Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost arestați preventiv și altul a fost plasat in arest la domiciliu, vineri seara, in dosarul drogurilor pentru vedete, decizia, care nu este definitiva, fiind luata de magistrații Tribunalului Prahova.Potrivit portalului instanțelor, judecatorii de la Tribunalul Prahova au…

- Polițiștii Serviciului Antidrog Cluj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat percheziții la locuințele a trei persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare de operațiuni cu substanțe psihoactive. In…

- Cei trei tineri din comuna Roșia de Secaș care ar fi violat o minora de 17 ani, i-ar fi furat telefoanele si ar fi amenintat-o cu acte de violenta, in cazul in care va reclama faptele, au fost arestați preventiv. Potrivit IPJ Alba, joi,21 iunie, cei trei tineri reținuți pentru viol, complicitate la…

- Cei trei tineri din comuna Roșia de Secaș, acuzați de viol, complicitate la viol, furt și amenințare, fapte comise pe o pașune din apropierea municipiului Alba Iulia, au fost arestați preventiv, joi, la Judecatoria Alba Iulia. Minorul de 15 ani a fost arestat pentru 20 de zile, iar ceilalți doi baieți,…

- Razboi in justiție, obiectul disputei fiind dosarul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Dosarul penal al lui Iohannis a fost trimis inapoi la ICCJ de catre Parchetul Curții de Apel Aba Iulia, existand și un comunicat dur prin care se anunța acest lucru.

- UN mandat de arest preventiv si unul de arest la domiciliu au fost emise, joi, de Tribunalul Alba in cauza de trafic de droguri in care, la data de 30 mai 2018, procurori DIICOT si politisti BCCO au efectuat 4 perchezitii la Alba Iulia si Stremt.

- Doi barbati din localitatea buzoiana Merei au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce au intrat in locuinta unui batran imobilizat la pat pe care l-au batut, furandu-I economiile pe care le tinea sub perna. Doi tineri de 23 si respectiv 30 de ani, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile…

- Politistii din Blaj au continuat cercetarile in legatura cu cei cinci tineri cu varste cuprinse intre 17 și 19 ani din Blaj care au fost reținuți de polițiști dupa ce ar fi patruns prin efractie in casa si ar fi sustras bunuri in valoare de 10.000 de lei. Polițiștii au stabilit ca acestia sunt banuiti…