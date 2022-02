Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele deținute de Rusia, inmatriculate in Rusia sau […] The post Decizie istorica. UE va furniza arme Ucrainei, inchide tot spațiul aerian pentru Rusia și inchide propaganda Federației Ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .