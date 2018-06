Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au anuntat retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al ONU, organism international criticat de presedintelui Donald Trump, despre care spune ca are prejudecati impotriva Israelului si serveste ...

- Statele Unite si-au anuntat marti retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al ONU, un organism international pe care administratia presedintelui Donald Trump l-a criticat aspru, acuzandu-l de prejudecata impotriva Israelului si ca serveste drept platforma unor tari precum China, Venezuela si Cuba,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spera sa il invite pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in Statele Unite, daca negocierile se vor derula bine, informeaza site-ul agentiei Associated Press.- in curs de actualizare

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba a fost transmisa in direct la televiziuni si urmata imediat de semnarea decretului prin care se reintroduc sanctiunile impotriva regimului de la Teheran.

- Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos". Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru. "Dupa consultari…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat, la Casa Alba, "prietenia" istorica dintre Statele Unite si Franta, multumindu-i omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru participarea la operatiunile din Siria, relateaza CBS News.

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat, la Casa Alba, "prietenia" istorica dintre Statele Unite si Franta, multumindu-i omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru participarea la operatiunile din Siria, relateaza CBS News.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a decernat sotiei sale Ri Sol Ju, titlul de ”Prima Doamna”, o ridicare in rang notabila inaintea celor doua summituri succesive cu Coreea de Sud si Statele Unite, subliniaza analisti, scrie AFP.Presa oficiala nord-coreeana a relatat o iesire, prezentand-o…