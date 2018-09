Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa 'probabil nu va avea alta optiune' decat 'sa ignore' decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor…

- Federația Internaționala de Tenis a aprobat schimbarea formatului Cupei Davis. Acesta va intra in vigoare din 2019. Este prima schimbare a formatului din istoria competiției, inființata in 1900. Decizia a fost luata la intrunirea anuala a Consiliului ITF, de la Orlando (Florida). Competiția iși schimba…

- Cea mai inalta instanța din Regatul Unit a decis ca nu mai este nevoie de un permis legal pentru a pune capat ingrijirii pacienților aflați intr-o stare vegetativa permanenta. Curtea Suprema a adoptat decizia conform careia un individ ce sufera de o leziune cerebrala extensiva poate sa moara, fara ca…

- Parlamentul israelian a adoptat joi un proiect de lege care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document in care un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei a fost modificat

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca procurorul Oana Schmidt-Haineala, fost membru și președinte al CSM, sa primeasca din partea instituției suma de 30.000 de lei drept despagubiri pentru ca a fost suspendata si demisa in urma anchetei DNA privind OUG...

- Decizie importanta la Casa Alba. Presedintele Donald Trump l-a nominalizat, in aceasta dimineata, pe conservatorul Brett Kavanaugh, pentru functia de judecator al Curtii Supreme. Numirea urmeaza sa fie...

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au solutionat trei dintre cele 16 dosare deschise, dupa ce mai multi constanteni au actionat in instanta un hipermarket din municipiu, solicitand daune morale de 850.000 de euro. Conform datelor oficiale, in motivare, cei 16 reclamanti au aratat ca, in perioada…