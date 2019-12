Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Atena a adoptat joi o lege care le permite grecilor din strainatate sa voteze la alegerile generale, o premiera pentru aceasta tara a carei diaspora numara aproximativ cinci milioane de persoane, potrivit unei surse din legislativ, relateaza AFP, citat de agerpres.

- Parchetul European va fi o structura de investigare a fraudei financiare, in special a fraudei impotriva fondurilor europene, a declarat Laura Codruța Kovesi, procurorul-sef al Biroului Procurorului Public European (EPPO), intr-un interviu publicat pe site-ul Consiliului UE, transmite Agerpres.”Prioritatile…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat, joi, Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.Pentru ”prima oara in istoria Israelului”, potrivit…

- ”Vreau sa pledez nevinovat, (acest proces) este un complot politic ce are ca tinta partidul”, a declarat acest barbat, in varsta de 61 de ani, acuzat mai ales de ”conducerea si constituirea unei organizatii criminale”.El este acuzat, de asemenea, de ”instigare morala” in asasinarea rapperului…

- Consiliul Europei a facut joi apel la Grecia sa ia „masuri urgente” in legatura cu situația „exploziva” din taberele de refugiați din insulele grecești și a criticat un proiect de lege controversat privind dreptul la azil, care urmeaza sa fie votat in Parlamentul de la Atena, potrivit Le Figaro,…

- Pe aeroportul international Eleftherios Venizelos din Atena, o romanca a fost asaltata de polițiști dupa ce, asupra sa, au fost descoperite sute pașapoarte pe numele altor persoane, dintre care multe fusesera inregistrate ca furate.