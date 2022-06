Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul Ion Sturza, a venit cu un mesaj pentru ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Acesta a venit cu o replica catre Lavrov, dupa ce ministrul rus a declarat ieri, 16 iunie, ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina” . ”Da, așa se face istorie și se…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, saluta opinia Comisiei Europene, care recomanda statelor membre ale UE sa acorde Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țara candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana, scrie ProTV . „Recomandarea se bazeaza pe ințelegerea ca țara noastra va intreprinde…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, saluta opinia Comisiei Europene, care recomanda statelor membre ale UE sa acorde Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țara candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana, scrie ProTV . „Recomandarea se bazeaza pe ințelegerea ca țara noastra va intreprinde…

- Comisia Europeana iși va da avizul cu privire la acordarea Ucrainei a statutului de candidata la Uniunea Europeana in cursul lunii iunie, a anunțat, luni, președinta CE Ursula von der Leyen, transmite Europe 1. Pana atunci, Ucraina va trebui sa completeze și sa transmita CE raspunsurile la un chestionar…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica ca va aloca o noua tranșa de 50 de milioane de euro care va fi trimisa Ucrainei si Republicii Moldova, pentru a sprijini persoanele afectate de razboi, transmite dpa, citata de Agerpres . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura…

- Comisia Europeana a promis 1 miliard de euro pentru a sprijini Ucraina si tarile ce primesc refugiati care fug de razboiul cauzat de invazia rusa, a anuntat sambata presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters. „Sase sute de milioane (de euro) din aceasta suma vor merge…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca intentioneaza sa raspunda intr-o saptamana la chestionarul Uniunii Europene pentru aderarea Ucrainei. care serveste drept baza pentru discutiile de aderare, transmite dpa."Guvernul nostru va pregati raspunsurile calitativ si foarte rapid, cred ca…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…