Decizie istorică a UEFA! A fost anulată regula impusă în 1965 In urma unei ședințe a Comitetului Executiv al UEFA, Forul de la Nyon a anunțat, joi, ca a fost aprobata propunerea pentru eliminarea golului marcat in deplasare, o regula impusa in anul 1965. Astfel, din sezonul urmator, 2021-2022, nu va mai conta pentru nimeni golul marcat in deplasare. Meciurile care se vor termina la egalitate […] The post Decizie istorica a UEFA! A fost anulata regula impusa in 1965 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

