Decizie inedita: Administratia Strazilor, obligata sa plateasca daune morale de 1.000 de euro pentru o denivelare de asfalt - care e motivarea

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea ramane in inchisoare. Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au respins cererea de eliberare condiționata a fostului finanțator al clubului FC Dinamo . Decizia poate fi contestata, dar o noua solicitare privind eliberarea condiționata poate fi facuta pe 26 august 2018. „Respinge propunerea…

- Ionuț Negoița, executat silit. Situație incerta la Dinamo. Probleme pentru finanțatorul de la Dinamo București, Ionuț Negoița. Judecatoria Sectorului 3 a decis ca patronul clubului bucureștean sa fie executat silit. Motivul? Datoria de doua milioane de euro fața de Nicolae Badea, fostul președinte al…

- Alexander Adamescu a pierdut procesul de divort pe care-l continua in numele tatalui sau, Dan Adamescu. Mama sa vitrega, Carmen Adamescu, si-a castigat astfel statutul de sotie supravietuitoare si mostenitoare a unei parti importante din avere. "Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul-parat…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Familia Anghel a caștigat procesul cu avocatul Bogdan Barbuceanu, care-i executase silit pentru suma de 120.000 de euro. Valentin Anghel a depus contestație la Judecatoria Sectorului 1, iar ieri, 15 martie, li s-a admis cererea. Magistrații de la Judecatoria Sectorului 1 au decis anularea tuturor formelor…

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena 3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.Decizia prin care Mircea Badea si postul Antena 3 au fost obligati…