Stiri pe aceeasi tema

- Romania esta tara contrastelor. A peisajelor care iti taie rasuflarea si a drumurilor care iti dau dureri de cap. A turistilor care cauta aventura oriunde vad cu ochii si a autoritatilor incapabile sa promoveze comoara pe care Romania o are.

- O tanara romanca a fost ucisa intr-un parc din Viersen, Germania. Adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal de un barbat de origine turca. Agresorul de 25 de ani s-a predat la Poliție dupa comiterea faptei, informeaza postului Deutsche Welle, citat de Agerpres.ro.

- Dan Petrescu a lasat oficial locul 1 din Romania pentru "lanterna" din China, Guizhou Zhicheng, și va lupta pentru salvarea de la retrogradare in locul calificarii in grupele Champions League. Petrescu decoleaza azi spre Asia și se va inhama in misiunea foarte complicata a salvarii noii sale echipe.…

- Cazul socant al copilului de trei anisori care a murit dupa ce a mancat la un fast-food din zona Vergului scoate la iveala amanunte sinistre despre autoritatile din Romania si despre cat de mult apreciaza acestea viata unui om. Mai exact, acestea, in frunte cu Politia si DSVSA, au decis sa ascunda cazul,…

- Femeia care si-a omorat fiul in locuința din Lupeni, județul Hunedoara, a fost reținuta pentru 24 de ore. Aceasta le-a spus anchetatorilor ca l-a lovit cu un cuțit pe barbatul de 36 de ani, pentru ca i-a cerut bani, el neavand un loc de munca, transmite corespondentul MEDIAFAX.Femeia de 58…

- Avand in vedere interesul major al opiniei publice si impactul mediatic deosebit vizand infractiunile de omor calificat si viol, comise la data de 30 aprilie a.c., in municipiul Baia Mare, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramures este abilitat sa comunice…

- Bianca Ionel, sora fotografului din Botoșani acuzat ca a ucis-o cu sange rece pe Petronela Mihalache, a lansat o noua ipoteza printr-o postare pe Facebook. Aceasta afirma ca fratele sau apara pe cineva.

- Procurorii din Maramures continua cercetarile pentru identificarea persoanei care a ucis fetita de cinci ani din Baia Mare si asteapta rezultatul probelor ADN pe baza carora vor stabili exact ce s-a intamplat.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor,…