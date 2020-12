Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba regulile la Casa Regala Britanica. O tradiție ce dureaza de ani buni nu va mai fi respectata in 2020. Prințul William și familia sa nu au fost invitați la masa de Craciun. Un eveniment ce era organizat anual de catre Regina Elisabeta a Marii Britanii va avea, luna viitoare, un numar restrans…

- Sarbatorile se apropie cu pași destul de repezi, așa ca nu ar fi deloc o idee rea sa incepi sa cauți inca de pe acum cadoul potrivit pentru iubitul tau. Avantajele unei cautari de cadouri pentru iubit incepute din timp sunt considerabile: de la posibilitatea de a cumpara produse la prețuri mai mici…

- "Dupa parerea mea, organizarea unui targ de Craciun in plina pandemie, cand avem totusi inca aproape 10.000 de cazuri noi in fiecare zi, mi se pare imposibila si inoportuna. (...) Da, aceste targuri de Craciun, in acest an, cu siguranta nu se pot organiza", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.…

- O veste buna pentru producatorii locali, dar și pentru bistrițeni. Targul de Craciun ar putea avea loc și-n aceasta iarna. Se ia in considerare cea mai ”sigura” varianta, dat fiind contextul pandemic. Sarbatorile de iarna din acest an vor fi extrem de diferite, fața de cum suntem obișnuiți. Data fiind…

- Postul de televiziune Romania TV primește o lovitura crunta din partea Vloggerului Selly. Tanarul este de parere ca anumite materiale difuzate de RTV i-au afectat grav imaginea. Așadar, Andrei Șelaru a decis sa ceara postului TV daune morale consistente. Da in judecata postul Romania TV și cere o suma…

- Aceasta este concluzia șefului DSU, Raed Arafat, dupa o analiza a situației pandemice din țara noastra. Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca in acest an nu vor mai fi organizate targuri și petreceri de Craciun și Revelion in contextul pandemiei de coronavirus. De asemenea, el chiar sfafuiește…

- Veste trista pentru romani! Sarbatorile de iarna de anul acesta vor fi foarte seci, fara dans de Craciun și fara imbrațișari de Revelion. Managerii de hotel se așteapta la cei mai rau in perioada sarbatorilor de iarna. Cum vor arata sarbatorile de iarna. Reguli stricte de Craciun și Revelion 2020 Oferta…