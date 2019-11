Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ieri, la Europa FM, ca dosarul protestului 10 august 2018 va fi desecretizat in aceasta saptamana, fiind posibila o informare pe aceasta chestiune incepand chiar de astazi. Vela a spus ca sunt cateva proceduri care trebuie parcurse intrucat sunt implicate…

- Ziarul Unirea Dosarul 10 august 2018 ar putea fi desecretizat chiar azi: Anunțul noului Ministrul de Interne Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat la Europa FM ca dosarul privind intervenția jandarmilor in Piața Victoriei, la 10 august anul trecut, va fi desecretizat in aceasta saptamana. „Va…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat la Europa FM ca dosarul privind intervenția jandarmilor in Piața Victoriei, la 10 august anul trecut, va fi desecretizat in aceasta saptamana.„Va fi desecretizat in aceasta saptamana. Este posibil in orice moment sa-l desecretizam. Sunt cateva proceduri…

- Joi, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a sustinut o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 . In deschiderea videoconferintei, Ministrul Afacerilor Interne,…

- Joi, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a sustinut o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 . In deschiderea videoconferintei, Ministrul Afacerilor Interne,…

- Viorica Dancila, candidata PSD la alegerile prezidentiale, reactioneaza la sondajul IMAS publicat de Europa FM, potrivit caruia s-ar afla abia pe locul 3 in intentiile de vot, dupa Klaus Iohannis si Mircea Diaconu. Dancila se declara increzatoare ca va intra in turul 2."Cred ca voi intra in…

- Kelemen Hunor a subliniat ca ar fi bine ca noul guvern sa fie votat de Parlament cat mai repede, saptamana viitoare, mentionand ca sunt multe provocari in aceasta perioada - rectificarea bugetara, nominalizarea comisarului european si noul buget. "Sunt multe provocari in timpul campaniei in…