- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…

- Guvernul Orban va adopta in sedinta de azi o ordonanta de urgenta prin care mandatelor alesilor locali - primari, consilieri locali, presdinti de Consilii Judetene si consilieri judeteni - vor fi prelungite pana la finalul lunii decembrie, cel tarziu.

- PSD, PRO Romania, UDMR și ALDE au depus la Parlament, pe 3 martie, un proiect de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. Liderii acestor partide susțin ca „daca Guvernul nu are curaj sa adopte o masura clara si ferma…

- UDMR a initiat o lege prin care mandatul primarilor, al presedintilor de consilii judetene si al consilierilor locali si judeteni va creste de la 4 la 5 ani, incepand cu cei care vor fi alesi in acest an.Proiectul vine in contextul in care alegerea primarilor in doua tururi nu se poate aplica.Propunerea…