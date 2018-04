Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- Parlamentarii incompatibili in perioada 2007 – 2013 scapa de sancțiuni; Deputații juriști au respins, marți, cererea de reexaminare a lui președintelui Klaus Iohannis, pe legea initiata de social-democratul Florin Iordache. Proiectul fusese declarat constitutionalade judecatorii CCR. Urmeaza…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis deputatii.Citeste si: DNA da o NOUA LOVITURA: Un primar…

- Sancțiuni dure pentru munca la negru, adoptate de Parlament: Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, deputații, care au votat cu 177 voturi pentru, 71 impotriva si 6 abtineri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…

- Șoferii care nu primesc puncte-amenda sau sancțiuni in decursul unui an vor putea primi 2 puncte bonus peste pragul de 15 puncte, astfel ca pemisul li s-ar suspenda doar daca ar strange, in anul urmator, 17 puncte, prevede un proiect legislativ inițiat la Senat. Parlamentarii care au inițat actul normativ…

- Comisia de aparare din Senat a respins, marti, propunerea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii doar daca va fi luata o asemenea decizie de Comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor sau daca…