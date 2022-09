Decizie în Parlament: toate trecerile de pietoni trebuie iluminate, în termen de un an Printre primele proiecte de lege dezbatute și aprobate de deputați in aceasta sesiune parlamentara se numara și cel care impune obligația iluminarii trecerilor de pietoni nesemaforizate. Administratorii drumurilor au la dispoziție un an pentru conformare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost completata cu o noua obligație pentru administratorii drumurilor publice. Aceștia trebuie sa asigure iluminatul public al trecerilor pentru pietoni nesemaforizate. Potrivit proiectului de lege adoptat de deputați, administratorul drumului are obligatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, informeaza news.ro. Prin initiativa legislativa administratorii de drumuri sunt obligati sa asigure iluminatul public al trecerilor pentru…

