Stiri pe aceeasi tema

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Detalii noi in rechizitoriul din cazul dublei crime din Onesti.Avocatul Adrian Cuculis prezinta amanunte privind intentia criminalului si starea sa dupa ce a fost internat. Noile inregistrari audio direct din salonul unde era internat criminalul arata ca, pe patul de spital, Morosan ii spunea in continuare…

- Joi, 17 iunie, intr-un oras din vestul Germaniei, politia a fost chemata sa calmeze spiritele a peste 100 de persoane care doreau sa intre la o piscina in aer liber. Aceștia formasera o coada imensa dar nu li se permitea sa intre, scie Ziarul Romanesc. Circa 150 de persoane erau asezate la coada la…

- Cand nu organizeaza paranghelii in pandemie, nu bat oameni și nu pun in pericol șoferi nevinovați, „bombardierii” lasați de Poliția Romana sa bata un activist incomod se relaxeaza cu țepe.

- Florin Cojocaru, Costinel Danuț Cojocaru și Bogdan Constantin Ștefan - „șmecherii” care au batut, fix sub nasul polițiștilor platiți sa apere cetațenii, un activist buzoian ce denunțase afacerile suspecte ale acestora - nu sunt la prima abatere.

- Un barbat a fost urmarit, blocat și batut in trafic de trei indivizi, iar totul s-a petrecut sub privirea polițiștilor, care au avut nevoie de intervenția mascaților sa ii calmeze pe batauși. Deși in inregistrare se vede clar ca agenții sunt depașiți de situație, reprezentanții Poliției spun ca intervenția…

- ”Sunt un activist independent, nu sunt platit de nimeni. Sunt cunoscut la nivelul Poliției din Romania. Eu trag la raspundere oamenii care comit ilegalitați, inclusiv pe polițiști, inspectori.Oricine poate sa vada cat de in siguranța suntem in Romania, cum iși face poliția treaba... Suntem lasați la…

- Interlopul galatean Cristi Ionel Ali, zis „Cristi Spaidar”, care a ingrozit Romania, dupa ce a atacat un doctor și a spintecat un taximetrist, i-a pregatit un loc in celula propriei neveste.