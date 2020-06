Decizie în comisiile parlamentare: Executările silite se SUSPENDĂ până la data de 1 septembrie 2020, cu excepția cazurilor penale Comisia de Buget a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil in cazul unui proiect de lege care suspenda executarile silite pana la data de 1 septembrie 2020, cu excepția cauzelor in care este vorba de hotarari judecatorești pronunțate in materie penala. Proiectul urmeaza sa intre la vot final in plen, Camera Deputaților fiind for decizional. Se introduce un nou articol in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale: „Art.XVIII. – Se suspenda masurile de executare silita in materie civila prin poprire pentru creanțele civile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

