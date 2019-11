Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Galati ii cerceteaza pentru abuz in serviciu pe doi politisti din Galati care sunt acuzati ca au tratat cu indiferenta o adolescenta care mergea pe strada plina de sange pe abdomen si pe picioare si care parea la acel moment ca a fost victima unui viol.

- Șoferul care a accidentat, aseara, un barbat și un copil de 8 ani, care mergeau pe marginea unei strazi din localitatea Foltești, avea o alcoolemie de 3,49 g/l in sange, au anunțat vineri reprezentanții IPJ Galați. Potrivit polițiștilor, barbatul care avea 3,49 g/l alcool in sange va fi prezentat, astazi,…

- Polițiștii din Harghita au deschis dosar penal in cazul ursului lovit sambata de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze 18 ore pe drum, in timp ce autoritațile il pazeau, informeaza Hotnews. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili daca s-a comis vreo infracțiune, iar oficialii iși paseaza…

- O sexagenera din Calimanesti – Valcea a lovit cu masina un octogenar, iar apoi si-a vazut de drum. Scena a fost surprinsa de camerele video. „O masina, la volanul careia se afla o femeie, l-a acrosat pe tata, dimineata aceasta (ora 8.00 – 8.30), la iesirea din magazinul din centrul comunei. Profitand…

- Un șofer a fost ranit, sambata dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata in zona localitații Grivița, din județul Vaslui, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs sambata dimineața la o trecere la nivel…

- O eleva de sapte ani, din comuna suceveana Patrauti, a cazut de pe o balustrada, in timpul unei pauze, lovindu-se in zona genitala. In loc sa sune la 112, directoarea scolii si invatatoarea fetei au dus-o acasa, lasand-o in grija unui frate de 12 ani. In tot acest timp parintii erau la munca. Copila…

